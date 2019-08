Cucina e Politica, ecco i prossimi appuntamenti del Mut

Gli eventi sono in programma venerdì e domenica 25 agosto

Di: Antonio Caria

Saranno le tradizioni culinarie e la passione politica i temi dei prossimi appuntamenti in programma al Museo della Tonnara di Stintino. Venerdì 23 agosto alle 20.00, avrà luogo una conferenza dal titolo “Tonni, tonnare e tonnarotti: ponte culturale tra i popoli”, con Piero Addis, (docente di Ecologia presso il Dipartimento di Scienze della vita e dell’ambiente dell’Università degli studi di Cagliari).

I presenti saranno guidati in un viaggio attraverso le tradizioni culinarie di diversi popoli, a partire dalla Grecia del IV secolo a.C. per arrivare ai giorni nostri. Seguirà lo show cooking di Pino Pazzola, chef del Ristorante Il Gobbo di Porto Torres, dedicato alle pietanze a base di tonno rosso che saranno accompagnate da una degustazione di vini delle Tenute Delogu. Per partecipare alla serata, condotta dal giornalista Pasquale Porcu e sponsorizzata dalle Tenute Delogu, è necessario prenotare chiamando il numero di telefono 3459718686.

Domenica 25 agosto, alla stessa ora, si terrà la presentazione del libro “Il presidente addormentato” di Gianni Caria, edito nel 2018 da Bibliotheka Edizioni. Un romanzo che vede protagonista Anita Bertoli, intellettuale e attivista, prima donna a ricoprire la carica di presidente della Repubblica Italiana. L’autore dialogherà con Maria Antonietta Ruiu della Comes, Cooperativa mediateche sarde, referente per il MAB-Musei Archivi Biblioteche della Sardegna.