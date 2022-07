La mano dell'uomo sugli incendi di Nuoro

Sopralluogo degli agenti del Corpo forestale nelle zone andate in fumo

Di: Redazione Sardegna Live

Sarebbe dolosa l’origine degli incendi divampati alle porte di Nuoro tra martedì e mercoledì scorsi, che a Città Nuova hanno anche minacciato le abitazioni di 25 famiglie prontamente evacuate.

E' questa, secondo quanto si apprende, l'ipotesi di reato contro ignoti degli agenti del Nucleo Investigativo di Polizia ambientale del Corpo Forestale di Nuoro, che oggi hanno effettuato diversi sopralluoghi alla ricerca di inneschi nelle zone colpite dai roghi, tra Su Berrinau e Pratosardo e il quartiere città Nuova.

Per gli investigatori l'azione dolosa è avvalorata dal fatto che negli ultimi anni c'è stata una certa "serialità" nel colpire diverse zone della città di Nuoro con incendi di interfaccia, mettendo in pericolo i cittadini residenti. Sarebbero colposi, invece, i roghi che si sono verificati nel Nuorese fuori dei centri abitati nei giorni scorsi, da Su Tuvu a Nuoro, a quelli di Pratobello in territorio di Dorgali: gli investigatori dopo accurati sopralluoghi non hanno trovati inneschi.