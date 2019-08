Oltre 200mila euro per la scuola di via Forlanini

Saranno eseguiti interventi di manutenzione straordinaria

Di: Antonio Caria

210mila euro è la cifra stanziata nei giorni scorsi dalla Giunta comunale di Sassari per la manutenzione straordinaria nella scuola di via Forlanini. L’intervento riguarderà varie parti dell’immobile, deteriorato col tempo, sia esternamente e sia internamente.

Nello specifico sarà adeguata e ristrutturata la palestra con lavori interni e rifatta la copertura con lastre metalliche. Il controsoffitto sarà smantella to e ripristinato con materiali idonei.

Lo stesso sarà fatto per l’illuminazione delle aule e per il pavimento che sarà smantellato e rispristinato con nuovi e più adeguati materiali. In programma anche la ristrutturazione dei bagni nella zona del teatro e della copertura al primo piano, dove saranno fatte anche alcune verifiche. Infine un altro intervento riguarderà la ristrutturazione della scala esterna di accesso al primo piano.

“Si tratta di un’attività necessaria – fanno sapere dal Comune –, vista l’attuale situazione dello stabile, con le cupole degradate e gli infissi a coronamento della struttura portante delle stesse gravemente compromessi dalle infiltrazioni dovute alle piogge. La pavimentazione ha varie lesioni e l’illuminazione e i controsoffitti, carenti di parti essenziali con colori e materiali non idonei, creano ampi spazi poco illuminati; infine, alcuni locali igienici sono da rendere di nuovo funzionali”.