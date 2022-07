Olbia, palpa due ragazzine e poi si dà alla fuga

Il molestatore ha importunato le giovani in un market per poi tuffarsi nel canale di via Galvani tentando la fuga, ma è stato fermato

Di: Redazione Sardegna Live

Attimi di paura e concitazione attorno alle 18 di ieri, 27 luglio, a Olbia, dove un 50enne, dopo aver avvicinato due ragazzine inglesi che facevano la spesa al supermarket Conad di via Galvani, le avrebbe palpeggiate nelle parti intime.

Poi, secondo quanto ricostruito, l'uomo si è dato alla fuga verso il canale San Nicola buttandosi in acqua per tentare di allontanarsi mentre titolari e clienti di un bar lo inseguivano. Ad assistere alla scena anche numerosi passanti e avventori del parco "Fausto Noce".

Nel frattempo sul posto sono intervenuti gli agenti di una volante che sono riusciti a immobilizzare il cittadino straniero trasportandolo in commissariato.