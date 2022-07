Incendio di Curraggia: 39 anni fa il dramma che costò la vita a 9 persone

Le fiamme divampate il 28 luglio 1983 devastarono la collina di Curraggia, fra Tempio, Aggius e Bortigiadas, causando 9 morti e 15 feriti

Di: Redazione Sardegna Live, foto tratta dal web

Sono passati 39 anni dal drammatico incendio di Curraggia, che devastò l'omonima collina posta a sud-ovest di Tempio Pausania, fra i comuni limitrofi di Aggius e Bortigiadas. La catastrofe costò la vita a 9 persone causando 15 feriti.

Le fiamme, partite dal mare il 28 luglio 1983, si fecero largo tra strade e boschi in direzione di Tempio Pausania fino ad arrivare nelle campagne di Bortigiadas ed Aggius propagandosi poi inesorabilmente sulla collina di Curraggia. In seguito al rogo di proporzioni straordinaria andarono in fumo oltre 18.000 mila ettari di terreno.

L'allarme venne dato mediante il suono delle campane, ma tra i volontari scesi in campo per contrastare l'avanzata del fronte del fuoco, pochi erano ben equipaggiati. Le cronache raccontano che alcuni degli uomini intervenuti cercavano di domare le fiamme in ciabatte, pantaloncini e t-shirt.

Uomini e mezzi del Corpo forestale dello Stato, vigili del fuoco e compagnie municipali antincendio giunsero a Curraggia dall'intera Sardegna. Diversi operatori e volontari, nel corso delle operazioni di spegnimento, furono fatalmente accerchiati dal fuoco che costò la vita a 9 di essi.

Che le fiamme vennero causate dall'opera dei piromani è oggi una certezza, ma vi furono ulteriori concause come le alte temperature di quei giorni e il vento che soffiava alimentando il vasto rogo. In Sardegna, inoltre, era di stanza all'epoca un esiguo numero di elicotteri antincendio e Canadair.

Il 24 luglio del 2007, il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha conferito alla memoria la medaglia d’oro al valor civile alle 9 vittime di Curraggia. Il 28 luglio 2007, anniversario della tragedia, la data dell'incendio è stata dichiarata Giornata europea di sensibilizzazione contro gli incendi boschivi, dalle regioni europee partner del Progetto Interreg III C OCR Incendi, in memoria di tutte le vittime cadute nella lotta al fuoco. Il 28 luglio del 2011 la medaglia d’argento al valor civile è stata riconosciuta alla città di Tempio Pausania.

Le vittime di Curraggia

- Diego Falchi, 43 anni, maresciallo del Corpo forestale;

- Tonuccio Fara, 36 anni, muratore;

- Mario Ghisu, 35 anni, operaio forestale;

- Luigi (Gigi) Maisto, 24 anni, operaio tessile;

- Silvestro Manconi, 44 anni, muratore;

- Tonino Manconi, 50 anni, ex segretario comunale di Aggius e Bortigiadas;

- Claudio Migali, 37 anni, vigile urbano;

- Salvatore Pala, 40 anni, maresciallo del Corpo forestale;

- Sebastiano (Nino) Visicale, 32 anni, impiegato.