Covid. Oltre 2mila casi e sette decessi in Sardegna

Risale la pressione nei reparti di area medica e nelle terapie intensive

Di: Redazione Sardegna Live

Sono 2013 i nuovi casi confermati di positività al Covid (di cui 1807 diagnosticati da antigenico) e sette i decessi registrati in Sardegna nelle ultime 24 ore.

Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 6549 tamponi con un tasso di positività che sale dal 21,4% al 30,7%. Cresce nuovamente anche la pressione sugli ospedali: i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 14 (uno in più) e quelli ricoverati in area medica 185 (+5), mentre cala il numero delle persone in quarantena (-1782), che ora sono complessivamente 37278.

Nel dettaglio i sette morti sono: due donne di 80 e 91 anni e un uomo di 85, residenti nella provincia di Sassari; una donna di 89 anni e tre uomini di 79, 83 e 87 anni, residenti nella provincia del Sud Sardegna.