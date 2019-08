Polizia di Stato e Unicef, Paolo Pellegrin firma il Calendario 2020

Il ricavato sarà devoluto al Comitato italiano per l’Unicef Onlus

Di: Antonio Caria

L’attività operativa degli uomini e delle donne della Polizia di Stato di quest’anno sarà illustrata dagli scatti del noto fotografo Paolo Pellegrin, membro effettivo di Magnum Photos e vincitore di dieci edizioni del World Press Photo.

Una serie di fotografie racchiuse nel calendario della Polizia di Stato 2020 che, come negli anni precedenti, destinerà il ricavato finanziare alcuni appelli umanitari dell'Unicef e sarà devoluto al Comitato italiano per l’Unicef Onlus per sostenere il progetto connesso alla celebrazione del “Trentesimo anniversario della Convenzione Onu dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”.

Grazie all’ormai consolidata partnership con l’Unicef, dal 2001 ad oggi sono stati raccolti circa 2 milioni e 650 mila euro e completati diversi progetti tra cui il progetto Unicef “Yemen”, cui ha permesso di devolvere 176mila 949 euro.

E' possibile prenotare il calendario da parete (costo 8 euro) e il calendario da tavolo (costo 6 euro) entro il 23 settembre previo versamento sul conto corrente postale nr. 745000, intestato a “Comitato Italiano per l’Unicef”. Sul bollettino dovrà essere indicata la causale “Calendario della Polizia di Stato 2020 per il progetto Unicef “ Trentesimo anniversario della Convenzione ONU dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”.

La ricevuta del versamento sarà poi presentata all’ Ufficio Relazioni con il Pubblico della Questura di Sassari che fornirà tutti i dettagli sulla consegna.