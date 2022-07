Anas: al via seconda fase dei lavori sulla SS131 Nuraminis-Serrenti

Dall’1 agosto limitazioni al traffico in direzione Sassari

Di: Redazione Sardegna Live

Per consentire l’avvio della seconda fase dei lavori di ammodernamento del tratto della strada statale 131 "Carlo Felice" compreso tra Nuraminis e Serrenti, a partire da lunedì 1° agosto saranno attive limitazioni al transito che interesseranno il traffico in direzione Sassari, nei territori di Nuraminis e Monastir, nell'Area metropolitana di Cagliari.

Nel dettaglio, sarà istituita la deviazione del flusso del traffico tra il km 23,400 (svincolo di Monastir) e il km 27,400 (all'altezza del cavalcavia di Nuraminis-Serramanna) lungo la strada complanare di nuova realizzazione, dotata di due corsie allestite a unico senso di marcia. Questa fase dei lavori sarà conclusa entro marzo 2023. Le stesse limitazioni sono già in vigore dal mese di giugno lungo carreggiata opposta, nel medesimo tratto in direzione Cagliari. “Il provvedimento – spiega Anas - già programmato e comunicato in precedenza, si rende necessario nell’ambito dei lavori di ammodernamento di un tratto di circa 10 km di statale 131 che, una volta conclusi, garantirà la continuità degli standard di sicurezza presenti fino al km 108,300". L'investimento complessivo è di 45 milioni di euro.