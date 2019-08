Sport, musica, folklore: ecco l’estate bonnanarese 2019

Gli eventi sono stati organizzati da Comune e Pro loco

Di: Antonio Caria

La Pro loco e il Comune di Bonnanaro hanno reso noto il calendario degli appuntamenti dell’estate bonnanarese 2019.

Si partirà il 23 agosto alle 20.00, al Centro storico, con la “La Notte di Faber”, serata dedicata all’indimenticato Fabrizio De André con racconti e canzoni presentate dal trio “Durango”, accompagnate dalla degustazione di vini delle cantine Polinas e una cena a base di pesce.

Il 25 alle 19.00, in piazza Cavour, “Gioghende in Bunnanaru”, una giornata all’insegna di giochi a squadre, musica e divertimento. Il 31 alle 19.00 si terrà “Ballende e cantende in sas carrelas” mentre il 14 settembre, in piazza San Giorgio, alle 20.30, avrà luogo un giro pizza con Karaoke.

Il 21 alle 19.30, nel cortile Palazzo Passino, “Canta Bimbi Tema Disney”, un’esibizione canora dei bambini di Bonnanaro. Gli eventi si concluderanno il 29 settembre alle 10.00, in località Monte Arana, con la Giornata dello Sport.