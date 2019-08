Bonnanaro ricorda il poeta andaluso Federico Garcia Lorca

Oggi la sesta edizione di Poevie promossa da Sinopis

Di: Antonio Caria

Anche quest’anno, l’Associazione culturale Sinopis di Bonnanaro decide di omaggiare il poeta andaluso Federico Garcia Lorca nell’anniversario della sua uccisione.

L’evento, giunto alla sesta edizione e in programma oggi alle 20.00 in via Spanu, ha l’intento, a detta degli organizzatori, “Condividere la passione per la poesia, l'arte, la musica e la cultura in genere”.

Parteciperanno Leonardo Onida (poeta), Carlo Valle (attore), Eugenio Cossu (poeta e scrittore) e altri cultori della materia, sotto la direzione artistica dello scrittore Nello Rubattu. Seguirà un momento conviviale.