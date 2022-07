Fiamme spente a Nuoro ma la Statale 131 Dcn resta chiusa

Il rogo è in fase di bonifica. Traffico temporaneamente bloccato

Di: Redazione Sardegna Live

Fiamme domate in località Sa Berrinau, alle porte di Nuoro, tra la statale 131 Dcn a ridosso dell'area industriale di Pratosardo e la vecchia statale per Macomer grazie all’intervento di tre elicotteri della flotta regionale decollati dalle basi di Farcana, Sorgono e Anela, più il SuperPuma e un Canadair decollato da Olbia.

Ora il rogo è in fase di bonifica ma il traffico sulla strada che porta dalla "Carlo Felice" a Olbia è stato temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni dall'Anas e dalle forze dell'ordine, per la gestione dell'intervento in piena sicurezza. Sul posto stanno intervenendo le squadre a terra del Corpo Forestale, Forestas, Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale di Nuoro.