Tortolì. Rubava nel posto di lavoro: arrestato dipendente dell'Eurospin

Dopo numerosi furti la polizia ha colto l'uomo in flagrante insieme ad un complice

Di: Redazione Sardegna Live

I responsabili dell’Eurospin di Viale Monsignor Virgilio di Tortolì avevano denunciato diversi furti di prodotti alimentari dal loro punto vendita. Dopo diversi servizi di appostamento, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Tortolì, coordinati dal vice questore Fabrizio Figliola, nella tarda serata di venerdì 22 luglio hanno tratto in arresto in flagranza di reato M.D., trentenne residente a Girasole e dipendente dell'Eurospin.

L'uomo, che figurava in convalescenza per malattia, con il negozio già chiuso al pubblico, unitamente ad un complice, dopo aver raggiunto il punto vendita in auto si è introdotto nell’ipermercato utilizzando la chiave nella disponibilità. Subito dopo aver caricato la refurtiva sul mezzo, la polizia è intervenuta ma i due soggetti, accortisi dell’intervento del personale del Commissariato, hanno cercato di dileguarsi. Al termine di un inseguimento M.D. è stato rintracciato e tratto in arresto mentre tentava di nascondersi in un campo agricolo sito a circa 500 metri dal punto vendita.

Il suo complice, riuscito ad allontanarsi, è stato già individuato dagli operatori, in quanto già noto alle forze dell'ordine. Nei suoi confronti si è procederà in stato di libertà. Il furto sventato ha consentito di recuperare, all’interno del veicolo, decine di bottiglie di olio e di alcool alimentare, per un ammontare di circa 1.200 euro. La successiva perquisizione nel domicilio del dipendente infedele ha consentito di rinvenire un ingente quantitativo di merce nuova, ancora sigillata, posta in vendita ma denunciata come rubata dal responsabile di quello stesso punto vendita Eurospin.

Il soggetto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato ristretto presso il suo domicilio. Nel corso dell’odierna udienza di convalida il Giudice ha confermato la misura cautelare.