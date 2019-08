Disperse in mezzo ad un sentiero, due ragazze soccorse a Masua

Avevano perso l’orientamento, le giovani si sono rese conto di non avere idea di dove fossero

Di: Alessandro Congia

I Vigili del fuoco di Iglesias sono intervenuti a Masua, in località Porto Flavia, per soccorrere due ragazze che si erano perse. Le giovani, mentre passeggiavano al rientro da Cala Domestica, al calar del sole si sono rese conto di non sapere dove fossero e di non essere in grado di tornare a casa.

Gli operatori del 115 le hanno localizzate tramite la posizione gps del telefono cellulare e riportate in paese sane e salve.