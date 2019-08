Rogo nella notte, distrutte dal fuoco due auto in sosta

Le fiamme presumibilmente sono di origine dolosa

Di: Alessandro Congia

Ancora fiamme nella notte, stavolta si tratta di due auto andate letteralmente distrutte. I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari sono intervenuti intorno alle 3.10 in via Is Corrias nel quartiere di Pirri per l'incendio di due vetture parcheggiate una Smart, che è stata completamente coinvolta dalle fiamme, e un'Audi, colpita parzialmente.

Sul posto è stata inviata la squadra di Pronto intervento "2A" della sede centrale che con un'autopompa e il supporto di un'autobotte ha spento le fiamme e provveduto alla messa in sicurezza dell’area e della sede stradale. Nessuna persona è rimasta fortunatamente ferita, mentre le cause del rogo sono in fase di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco sebbene ci sia il forte sospetto del solito gesto vandalico di ignoti.