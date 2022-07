Villasimius. Non si ferma all’alt dei Carabinieri per non sottoporsi all’alcoltest

Denunciato un muratore

Di: Redazione Sardegna Live

Non si è fermato all’alt dei carabinieri in via del Mare, costringendo gli uomini dell’Arma a un breve inseguimento.

Nei guai è finito un muratore di 54 anni, fermato dai militari la notte scorsa intorno alle 2. Sottoposto alla prova dell'etilometro, l’uomo è risultato positivo con un tasso alcolico pari a 1,4 grammi per litro nella prima prova e 1,39 nella seconda. È stato pertanto denunciato alla Procura della Repubblica per guida in stato di ebbrezza. La patente di guida gli è stata immediatamente ritirata e l’auto è stato affidata provvisoriamente a un custode giudiziario.