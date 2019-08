In migliaia a Castelsardo per il Ferragosto

L’Assessora Valeria Sini: “Un grandissimo successo di pubblico e gradimento, con una spesa molto contenuta, rispetto agli anni precedenti”

Di: Antonio Caria

È stato un successo per il Ferragosto a Castelsardo. Migliaia di persone hanno invaso il borgo fin dalla mattinata, per ballare nella piazza nuova, trasformata in una gigantesca discoteca fin dalla 22.00 con la Musica dalla Giostra e Dj Resident.

Alle 24.00, dalle terrazze del Castello dei Doria, il grande spettacolo dei fuochi d'artificio, proposti dalla ditta Oliva di Pabillonis, hanno disegnato il cielo stellato con luci e colori.

Per concludere lo spettacolo dei famosi dj radiofonici in tour, Marco Comollo di Radio 105, Spyne dello Zoo di 105 e Matt Jo, che hanno animato la serata con musica, luci e suoni e fatto ballare giovani e meno giovani sino a tarda notte.

Il programma, approntato dall’amministrazione comunale, in collaborazione con l'associazione turistica Proloco, è andato al di sopra delle più rosee aspettative.

“Il Ferragosto Castellanese è stato uno degli eventi più importanti di quest’estate – ha dichiarato l'Assessora Valeria Sini – si è riusciti ad ottenere un grandissimo successo di pubblico e gradimento, con una spesa molto contenuta, rispetto agli anni precedenti”.

Da sottolineare anche l’ottimo lavoro della Polizia Municipale, dai Carabinieri, dalla Compagnia Barracellare e dalla Protezione Civile Gerico, che ha garantito la sicurezza degli spettatori e la gestione del traffico.