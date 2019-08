Salvo Lombardo apre la sedicesima edizione di “Corpi in Movimento”

Lo spettacolo “Outdoor Dance Floor” andrà in scena mercoledì 21 agosto alle 22.00 nell’ex cava di tufo

Di: Antonio Caria

Sarà il grande performer Salvo Lombardo e la sua compagnia “Chiasma” di Roma ad aprire, mercoledì 21 agosto, la sedicesima edizione di “Corpi in movimento – Festival della Danza d’autore”.

Nello scenario dell’ex cava di Tufo a Sennori andrà in scena alle 22.00, lo spettacolo dal titolo “Outdoor Dance Floor”.

L’ideazione, la coreografia e la regia sono dello stesso Lombardo, che eseguirà i passaggi della performance assieme a Daria Greco.

Per la prima volta la kermesse organizzata da Danzeventi esce per la prima volta dal perimetro della città di Sassari per aprirsi al territorio circostante.