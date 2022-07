Accusa malore in acqua e annega: tragedia a Porto Rotondo

Un uomo di 61 ha perso la vita mentre nuotava

Di: Redazione Sardegna Live

Altra tragedia in mare, questa volta a Porto Rotondo, dove un 61enne turista di origini dominicane, con passaporto italiano, è annegato nel primo pomeriggio.

L'uomo si trovava nella spiaggia di Su Nuragheddu. E' entrato in acqua per una nuotata quando, probabilmente, è stato colto da un malore.

Immediato l'intervento dei soccorritori, che lo hanno riportato a riva. Ma quando in spiaggia è giunto l'elisoccorso per il malcapitato non c'era più niente da fare.