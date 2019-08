Furto nel bar “Giorgia Caffè”, ladro incastrato dalle telecamere: pregiudicato nei guai

Gli agenti del Commissariato di Polizia, coordinati dal dirigente Fabrizio Selis, hanno identificato l’autore del gesto

Di: Alessandro Congia

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un 46enne di Quartu Sant’Elena, pregiudicato, per il reato di furto aggravato. Il personale del Commissariato di Quartu Sant’Elena, coordinato dal dirigente Fabrizio Selis, a seguito di attività info-investigative, scaturite a seguito di un intervento per furto avvenuto nei giorni scorsi presso il bar “Giorgia Caffè” di proprietà di Giorgia Dessì, in via Marconi, ha rintracciato il responsabile identificandolo e denunciandolo nella giornata di mercoledì 14 agosto.

L’uomo, dopo essere riuscito ad accedere al locale da una finestra che affaccia sul cortile di un adiacente condominio, si era impossessato del denaro presente nella cassa per un ammontare di circa 350 euro e di un telefono cellulare.

Grazie anche alle immagini del sistema di videosorveglianza del locale, i poliziotti sono riusciti a risalire all’identità dell’uomo che, vistosi scoperto, ha ammesso spontaneamente di avere commesso il reato: “E’ stata fondamentale anche la presenza di un impianto di videosorveglianza all’interno del locale – ha detto il dottor Fabrizio Selis, dal Commissariato di Quartu – elemento che ci ha consentito di agevolare il nostro lavoro investigativo, un deterrente efficace che consigliamo sempre - conclude - oltre alla collaborazione in essere dei cittadini e degli stessi commercianti con le forze dell’ordine”.