Auto vola giù nella scarpata, grave una donna

La vittima è in codice rosso al Brotzu

Di: Alessandro Congia

Una 54enne è finita in ospedale, al Brotzu, in codice rosso, dopo un volo di alcuni metri in un burrone, a bordo della sua Citroen, in via Dei Cisti, a Sinnai, nella zona della Pineta.

A causare il drammatico incidente forse un malore o un guasto meccanico all’utilitaria: a dare l’allarme alcuni cittadini e automobilisti, sul posto ambulanza, elisoccorso del 118, Carabinieri della Radiomobile e Polizia Municipale.

La poveretta è ricoverata in prognosi riservata nel nosocomio cagliaritano, l’auto (ribaltatasi più volte), completamente distrutta.