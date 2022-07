Paura sulla Statale 131: furgone si ribalta più volte a causa dell'esplosione di uno pneumatico

Di: Redazione Sardegna Live

Momenti di paura si sono vissuti questo pomeriggio sulla Statale 131, all’altezza del territorio di Paulilatino. Il conducente di un furgone, per la probabile esplosione di uno pneumatico, ha perso il controllo del mezzo andando a ribaltarsi più volte per poi andare a finire contro il doppio guard-rail in corrispondenza di un sovrappasso di 10 metri.

Immediatamente è stato lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta.

Entrambi i passeggeri son stati trasportati dal servizio sanitario presso l'ospedale.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso.