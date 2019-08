Pula, 6 pannelli informativi per la tutela degli arenili

Carla Medau: “Preservare il nostro delicato ecosistema”

Di: Antonio Caria

Nei giorni scorsi sono stati installati 6 pannelli informativi, in italiano e in lingua inglese, negli accessi che conducono alle spiagge di Pula. Per la Sindaca Carla Medau si tratta di “Azioni utili a preservare il nostro delicato ecosistema del quale, ricordiamolo, siamo semplici ospiti”.

La prima cittadina ha anche voluto ricordare “La buona abitudine di non asportare sabbia, ciottoli o conchiglie, non abbandonare i rifiuti, non estirpare i fiori e la vegetazione, ecc”.

“Ricordiamoci che l’ambiente è un bene di tutti e se insieme vigiliamo e lo tuteliamo sono sicura che rimarrà un patrimonio prezioso anche per le future generazioni. La nostra Amministrazione prosegue la sua campagna Pula insieme per l’ambiente”, ha concluso Medau.