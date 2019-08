A Cala Gonone è tempo di rock e blues: via al festival "Musiche dal Mare"

Il 19 agosto, dalle 21, una serie di eventi porteranno la musica dalle spiagge al borgo marinaro

Di: Redazione Sardegna Live

Il Comune di Dorgali, in collaborazione con Mousikè, organizza l’evento “Musiche dal Mare”. Il 19 agosto, a partire dalle 21, una serie di eventi porteranno la musica dalle spiagge di Cala Gonone al borgo marinaro.

Gli organizzatori hanno individuato le location più preziose, dalla spiaggia centrale sino alla spiaggia di Palmasera, come teatri per i diversi generi musicali che si alterneranno nel corso della serata.

Protagonisti del festival il rock degli AfterMidnight, la musica di Menion, musicista sardo trapiantato a Berlino, il jazz manouche del “Crack del ’79”, le splendide note dei Maestri Battista Giordano e Antonella Chironi, fino al al rock/blues dei Diamond Glass e all’elettrorock dei Mowman.

Ma non è tutto, Giovanni Carroni presenterà con delle letture il libro “Cadono dal Cielo”, di Giulio Concu. Presso l’anfiteatro Palmasera, poi, il TRIAL RIFFO SHOW impreziosirà la serata con lo spettacolare bike show acrobatico di Davide Riffaldi. Uno show a impatto zero, con piccoli impianti, senza palchi ma con l'ausilio di candele e tappeti, dove mare, musica e cultura si abbraccieranno e si terranno stretti per qualche ora.