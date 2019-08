Oliena. Dallo spettacolare Palio dei vicinati al grande concerto di Alex Britti

La leva 1989 promotrice della festività più sentita nel borgo della Barbagia, in programma dal 18 al 23 agosto

Di: Lucia Pes

Come da tradizione e a testimonianza di una fede antichissima e radicata per il martire, ogni anno a Oliena i trentenni diventano gli organizzatori indiscussi della solennità per eccellenza dell’intera comunità, la festa di San Lussorio.

È cosi che per rendere omaggio al Santo, i ragazzi della Leva 1989, lavorano da mesi per garantire ai compaesani e a tutto il pubblico, che di anno in anno si riconferma sempre più numeroso, un ricco e coinvolgente programma.

“Il nostro impegno è rivolto a pianificare una programmazione da destinarsi a tutte le fasce di età e che renda complice e possa soddisfare le passioni e le aspettative di tutti, – ci raccontano i Presidenti, Luigi Massaiu e Piergianni Corbe – cogliamo l’occasione per ringraziare tutta la Leva, grande macchina organizzativa che si è adoperata fattivamente e con dedizione per l’ottima preparazione dei festeggiamenti”.

Per la grande kermesse si susseguirà , dal 18 al 23 agosto, una suggestiva combinazione di appuntamenti e spettacoli che prenderà il via sabato 18 agosto con il consueto Palio dei Vicinati, preseguirà nei giorni successivi con :

il Tributo a Rino Gaetano, The showzer live e discoteca con Cristian Marchi_ domenica 19 agosto ore 22 ;

; la gara di poesia estemporanea con i poeti Fele, Scanu e Ladu accompagnati dal tenore di Oliena_ lunedi 20 agosto ore 22.00 ;

; la Processione religiosa accompagnata dai costumi tradizionali e dai cavalieri _ martedi 21 agosto ore 18.30;

la serata folkloristica presentata da MariaLuisa Congiu cui prenderanno parte il gruppo Battos Moros di Oliena, Figulinas di Florinas, Montanaru di Desulo, Città di Ossi, Tiscali di Dorgali e i Tenores Populu Sardu di Oliena, Santa Rughe di Oniferi, Gennargentu di Fonni, Santa Sarbana di Silanus, Nunnale di Orune, Predu Muchera di Oliena _ martedi 21 agosto ore 22.00 ;

; i Canti a chitarra logudoresi con Giuseppe Massaiu, Gianni Denanni, Giovanni Magrini, Marco Sias accompagnati da Nicola Saba (chitarra) e Alberto Caddeo (Fisarmonica)_ mercoledi 22 agosto ore 22.00, Piazza Santa Maria ;

; Alex Britti in concerto (Ingresso libero) venerdi 23 agosto, C.o Arena Corrasi.

Il programma completo è consultabile nella locandina dell’evento.