Estorceva denaro alla madre tramite maltrattamenti: arrestato 28enne di Capoterra

Il giovane è stato ristretto ai domiciliari presso la comunità per tossicodipendenti "Dianova"

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri a Capoterra, i carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto, in esecuzione di un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, un 28enne del luogo, già gravato da pregresse denunce.

Il provvedimento è scaturito dalla querela presentata contro di lui da sua madre, il 23 maggio scorso, e dai successivi accertamenti dei militari. Secondo quanto riferito, la donna era vittima di maltrattamenti dallo scorso gennaio.

Alle pressanti richieste di denaro seguivano vessazioni di varia natura.

L’arrestato, al termine delle necessarie notifiche e verbalizzazioni, è stato tradotto presso la comunità per tossicodipendenti "Dianova", sita in Ortacesus, in regime di arresti domiciliari.