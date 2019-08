Incendi a Pula e Buddusò. La rabbia di Carla Medau e Giovanni Antonio Satta

“All’infame, al vigliacco non auguro nulla. Sarà la vita a presentarle il conto”. “Gesto ignobile di una mano criminale”

Di: Antonio Caria

Non hanno nascosto la propria rabbia la Sindaca di Pula, Carla Medau, e il primo cittadino di Buddusò, Giovanni Antonio Satta, dopo i terribili incendi che hanno colpito in questi ultimi giorni i loro territori comunali.

“Decine di Agenti Forestas, Agenti del Corpo Forestale di vigilanza ambientale, Vigili del Fuoco, Barracelli di Pula e di Villa San Pietro, Carabinieri, impegnati in due fronti, Agumu e Santa Margherita, in due inneschi contemporanei per creare il maggior danno possibile”, ha dichiarato Medau.

“Ho visto uomini esausti – ha sottolineato –, carichi di fuliggine in ogni centimetro di pelle, ho visto la rabbia e la paura dei residenti le cui case sono state lambite dal fuoco che non perdona. Ho visto le magie degli elicotteristi, veri custodi delle nostre vite insieme alle squadre a terra, hanno operato senza sosta, contemporaneamente un lancio dopo l'altro”.

“Non era sereno – ha concluso – colui che ha appiccato il fuoco, e il nostro territorio si è piegato alla sua frustrazione. Grazie a tutti, nessuno escluso, tra coloro che si sono adoperati per la nostra sicurezza.All’infame, a vigliacco non auguro nulla. Sarà la vita a presentarle il conto”.

Di “Gesto ignobile di una mano criminale” parla invece Satta che aggiunge: “Spero che la persona , se cosi si può definire, che si è macchiata di questa immane catastrofe venga prontamente individuata e severamente punita”.

“Ringrazio – ha ribadito Satta – tutti gli operatori del servizio antincendio regionale e locale che con il loro pronto intervento hanno fatto si che l'incendio non assumesse dimensioni ancora più gravi limitando l’attività devastatrice del fuoco”.

“Un particolare ringraziamento – queste ancora le sue parole – all'assessore regionale all'ambiente Gianni Lampis, al dottor Casula, al dottor Muntoni e al dottor Tesei che hanno seguito personalmente con professionalità tutte le operazioni di spegnimento”.