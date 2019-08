Incendi a Villacidro, Perdasdefogu, Ittiri e Sarule: sul posto i mezzi aerei della Forestale

Le operazioni sono coordinate dal D.O.S.

Di: Antonio Caria

Dalle 14.00 i mezzi aerei della Forestale sono in azione in quattro zone dell’isola L’EliMarganai e l’EliFenosu sono in azione per spegnere un incendio a Villacidro. in località “Perda Massa”.

L’EliSan Cosimo e l’EliVillasalto sono in azione per un incendio che sta interessando la località “Sa perda Sa Figu”, a Perdasdefogu.

L’EliBosa sta operando in un incendio a Ittiri in località "Tomoddi" mentre un elicottero della base di Farcana è stato inviato a Sarule per un incendio in località

In un quarto incendio scoppiato in questi minuti, in agro del comune di Sarule, in località “Schina Varvaginos”. Nelle zone delle operazioni è presente anche una pattuglia del Corpo forestale che coordina le operazioni di spegnimento attraverso il proprio D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento).