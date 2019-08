Vile attentato incendiario ad un Carabiniere, la solidarietà del Governatore Solinas

In via Asiago l’auto del militare è stata data alle fiamme

Di: Alessandro Congia

“Esprimo la solidarietà e la più sentita vicinanza, a nome mio e di tutta la Giunta, al carabiniere e a tutti i militari dell’Arma in servizio a Nuoro, per il grave e vile attentato subìto. La mia profonda gratitudine va a chi combatte in prima linea, senza sosta, ogni forma di criminalità per garantire la sicurezza ai sardi e il controllo del territorio in tutta l’Isola”.

Il Governatore della Sardegna ha espresso solidarietà al Carabiniere vittima dell’attentato intimidatorio avvenuto a Nuoro, in via Asiago, dove la Peugeot 208, è stata data alle fiamme nel capoluogo barba ricino. L’incendio pare sia di natura dolosa: sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale, mentre sulla vicenda indaga la Questura di Nuoro, coordinata dal dirigente Silvio Esposito.