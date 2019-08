Extracomunitario trovato sanguinante in mezzo alla strada, disidratato e in fin di vita

E' stato salvato da alcuni automobilisti. Un episodio assurdo avvenuto questa mattina

Di: Alessandro Congia

Questa mattina un extracomunitario è stato trovato riverso sull’asfalto nei pressi della Facoltà Veterinaria, all’ingresso di Sassari.

Era in fin di vita, magro e debole, con del sangue sugli zigomi del viso e le labbra gonfie.

Lo hanno trovato alcuni automobilisti in primis Alessandro Marini, 44enne di Ploaghe, un medico e un ufficiale dei Carabinieri, entrambi in borghese. Immediatamente sono stati avvisato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti in pochissimi minuti i soccorritori del 118, la Polizia Municipale e le forze dell’ordine.

Il ragazzo di colore, apparentemente 35enne, indossava un paio di boxer, una polo e un paio di sandali. Con sé solamente una bottiglia d’acqua vuota.

“Non potevamo credere a ciò che avevamo davanti – racconta Alessandro Marini –. Fortunatamente è accaduto di giorno, diversamente di notte sarebbe stato investito”.

“Il poveretto – aggiunge il testimone – era magrissimo, una scena terribile, resta un mistero su quello che può essergli accaduto, la cosa più bella è stata quella di avergli salvato la vita”.

L’extracomunitario si trova ora ricoverato all’ospedale di Sassari.