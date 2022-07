Villamar. Lite tra allevatori con tubo metallico e zappa

Denunciati entrambi dai Carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

Probabilmente in preda ai fumi dell’alcol, due allevatori di Villamar di 56 e 58 anni hanno prima avuto una scaramuccia, per futili motivi, di fronte all’Holliwood Caffè, noto luogo di aggregazione del piccolo centro della Marmilla, e poi sono passati alle armi improprie. Dal cofano delle rispettive auto hanno recuperato un tubo metallico da abbeveratoio e una zappa.

Considerati gli oggetti utilizzati sarebbe potuta finire decisamente male, ma fortunatamente i danni fisici refertati all’ospedale di San Gavino Monreale sono stati piuttosto lievi con prognosi rispettive di 10 e 15 giorni. La lite tra i due ha avuto notevole eco in paese tanto da giungere all’attenzione dei carabinieri che hanno recuperato delle immagini registrate da un sistema di video sorveglianza e sentito alcune persone presenti durante l’alterco.

Nel corso delle perquisizioni, i militari hanno trovato nell’auto del 58enne la zappa ancora sporca di sangue, mentre del tubo della controparte non sono rimaste tracce. I due sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per lesioni aggravate dall’utilizzo di armi improprie e per il porto abusivo di queste ultime.