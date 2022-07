Incidente a Badesi: una donna è stata investita e uccisa da un'auto

Un'altra donna è rimasta ferita

Di: Redazione Sardegna Live

Una donna è stata investita e uccisa da un'auto questa mattina nei pressi del parcheggio della spiaggia Li Junchi, a Badesi nel nord Sardegna. Con lei anche un'altra donna, che è rimasta ferita. Sul posto l'elisoccorso e un'ambulanza del 118 proveniente da Valledoria.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 11. Secondo quanto appreso, l’autista di un Audi Q5 ha perso il controllo del mezzo, per cause in corso di accertamento, andando a urtare contro 5 veicoli parcheggiati. Presso una di queste auto c'erano le due signore intente a scaricare della roba dal baule. Sono state travolte dalla vettura. Una delle due, torinese di 75 anni, è deceduta, mentre l’altra, 73 anni di Cagliari, è stata trasportata cosciente all’ospedale.