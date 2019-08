Tragedia sfiorata a Putzu Idu, ragazzino in bicicletta vola giù dalla scogliera

Sul posto i Carabinieri, il 118 con l’elisoccorso

Di: Alessandro Congia

Sono ancora frammentarie le notizie sulle condizioni di salute del ragazzino 14enne che quest’oggi, mentre era in sella alla sua bicicletta, è volato giù dalla scogliera di 10 metri tra Putzu Idu e S’Anea Scoada, nell’Oristanese.

Sul posto hanno immediatamente operato l’elisoccorso del 118 e i Carabinieri, i minorenne è stato trasferito a bordo dell'elicottero al Brotzu di Cagliari dopo una flebo fatta sul luogo dell'incidente.

Le cause, (sono ancora in corso le indagini dei militari dell'Arma della Compagnia di Oristano), potrebbero essere riconducibili ad una distrazione o ad una imprudenza sul ciglio della scogliera. Per ora il 14enne ha riportato gravi traumi in varie parti del corpo ed è sotto stretta osservazione da parte dei medici.