Arzachena. Si sente male mentre fa il bagno: 50enne salvato dal bagnino

Tragedia sfiorata questa mattina in spiaggia a Cannigione

Di: Redazione Sardegna Live

Tragedia sfiorata questa mattina nelle spiagge di Cannigione, ad Arzachena, a un passo dalla Costa Smeralda. Un 50enne ha accusato un malore ed è stato salvato da un bagnino. L'uomo si trovava nella zona del lido Riva Azzurra e si è sentito male mentre faceva il bagno nello specchio di mare antistante.

Immediato l'intervento del bagnino che lo ha avvistato dalla torretta in evidente difficoltà e si è tuffato in acqua scongiurando l'annegamento. Il 50enne è stato subito riportato a riva, dove il bagnino ha applicato le prime manovre di rianimazione per poi affidarlo alle cure dei medici del 118. Sul posto anche i militari della Guardia costiera della Maddalena, guidata dal comandante Renato Signorini, che hanno monitorato le operazioni di soccorso.