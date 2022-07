Famigliola di cinghiali a spasso per Sassari. IL VIDEO

Gli animali si aggirano liberamente per il quartiere in cerca di cibo

Di: Redazione Sardegna Live

Una famigliola di cinghiali, sette in tutto, è stata sorpresa tre notti fa vagare nei pressi di via Baldedda a Sassari alla ricerca di cibo. Come si vede nel video di Paolo Sanna, gli animali si aggirano liberamente per il quartiere, attraversano diverse strade e si allontanano rapidamente verso nuove mete.

IL VIDEO