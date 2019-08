Incendio Pula. Elicottero in azione per evitare riaccensioni

Sul posto la pattuglia del Corpo Forestale

Di: Antonio Caria

L'elicottero del Corpo Forestale di Pula è in azione per bloccare le riaccensioni dell'incendio, dovute al vento, in località Medau Nuraxeddu.

Sul posto anche la pattuglia del Corpo Forestale per coordinare le operazioni di spegnimento.