Incendio Buddusò. In arrivo due elicotteri per bloccare nuove riaccensioni

I mezzi fanno parte delle basi di Alà dei Sardi e Anela

Di: Antonio Caria

Il Cor ha reso noto che sono in arrivo a Buddusò, in località Su Campu, due elicotteri dalle basi della Forestale di Angela e Alà dei Sardi per bloccare nuove riaccensione dell'incendio.

L'attività è resa difficile sia dalla ricca vegetazione che dal forte vento.