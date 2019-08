In casa marijuana e cocaina, i Carabinieri lo arrestano

Ecco chi è il pusher

Di: Alessandro Congia

Questa notte ad Arbus, nella località marina di Torre dei Corsari, i carabinieri della compagnia di Villacidro, nell'ambito di un servizio coodinato svolto per garantire il sereno svolgimento della festività del Ferragosto, hanno tratto in arresto T.P., 27enne agricoltore di Pabillonis, per detenzione ai fini di spaccio.

Il giovane veniva notato dai militari mentre si aggirava con fare sospetto nei pressi della sua vettura. Fermato, cercava di sottrarsi al controllo chiudendo l'autovettura e rifiutandosi di aprirla, per poi cercare di occultare le chiavi della stessa nella vegetazione presente.

Sottoposto successivamente a perquisizione personale e veicolare, estesa anche al domicilio, lo stesso veniva ritrovato in possesso di 220 grammi di marijuana, una dose di cocaina, un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento e circa 3.500 euro verosimilmente provento delle attività di spaccio.

L'arrestato, dopo le formalità di rito, veniva tradotto pressol'abitazione di residenza in attesa dell'udienza di convalida prevista per domani mattina.



Nel corso del servizio, altri tre giovani venivano segnalati al Prefetto di Cagliari quali assuntori di sostanze stupefacenti.