Marchisio fa la “spesa” in Sardegna: pecorino, salsiccia e pane carasau

Da anni l’ex centrocampista della Juventus e della Nazionale trascorre le vacanze nell’isola

Di: Redazione Sardegna Live

Non è un mistero che Claudio Marchisio ami la Sardegna. Da anni ormai l’ex centrocampista della Juventus e della Nazionale trascorre le proprie vacanze nell’isola con la propria famiglia.

La Costa Smeralda, in particolare, è una delle mete preferite di Marchisio, che proprio oggi ha pubblicato un post con tanto di foto che lo ritrae all’uscita di un negozio con in mano delle buste colme di prodotti locali. “Una giornata al mercatino di San Pantaleo: pecorino, salsiccia, pane carasau. Come da mezz'ala, pochi inserimenti ma efficaci” ci ha scherzato su l’ex giocatore bianconero.