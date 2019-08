Picchiato fuori dal Basaura Beach finisce in ospedale, buttafuori nei guai

I Carabinieri hanno scoperto chi è l’aggressore di Luca Boi, il 27enne colpito da un pugno e operato d’urgenza per un ematoma cerebrale

Di: Alessandro Congia

Alla fine doveva essere una serata diversa, ‘tranquilla’, come tante, ma si è trasformata in un incubo. Luca Boi, il giovane 27enne, di Girasole, colpito da un pugno che gli ha fatto sbattere violentemente la testa causandogli un ematoma cerebrale, è stato aggredito da un addetto alla sicurezza, un 21enne originario del Sassarese che è stato denunciato dai Carabinieri per lesioni aggravate.

Le indagini dei militari della stazione di Tortolì, culminate con l’esame dei filmati delle telecamere di sicurezza del locale e con diverse testimonianze, hanno accertato che a picchiare la vittima è stato un buttafuori.

Una lite sulla quale ora i militari dovranno comprendere bene i motivi, resta comunque la gravità del fatto che poteva avere conseguenze ben peggiori: Luca Boi intanto ha riaperto gli occhi e le sue condizioni di salute al San Francesco di Nuoro sono in via di miglioramento, mentre l’aggressore dovrà difendersi dalla pesante accusa nei suoi confronti.