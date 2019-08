Fiamme a Buddusò, in azione 4 elicotteri della Forestale

Interessata la località Su Campu

Di: Antonio Caria

3 elicotteri leggeri (Eli Anela-Eli Limbara-Eli Bosa) e 1 pesante (Super Puma) del Corpo forestale stanno intervenendo per spegnere un grosso incendio in un area boscata di grande pregio forestale in località Su Campu, a Buddusò.

Sul posto, le operazioni di spegnimento sono coordinate dal D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla locale pattuglia del Corpo forestale di Buddusò che nonostante il forte vento sta gestendo le squadre della macchina regionale antincendio giunte sul posto. Da una prima stima si parla di 500 metri di fronte del fuoco.