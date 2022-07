Rincaro della Tari ad Alghero. “La destra continua a produrre aumenti per i cittadini”

L'opposizione: Aumento non giustificato. Il servizio di nettezza urbana funziona sempre peggio"

Di: Redazione Sardegna Live

“La destra, che amministra la città di Alghero, continua a produrre aumenti per i cittadini. Ieri i consiglieri di maggioranza hanno, infatti, deciso di confermare la proposta della Giunta e di aumentare anche le tariffe TARI. Dopo la contestata scelta sui parcheggi ora arriva l'incremento della tassa sui rifiuti. Un aumento non certo giustificato considerato che il servizio di nettezza urbana funziona sempre peggio".

Inizia così la nota dei gruppi consiliari di minoranza “Per Alghero”, “Futuro Comune”, “Sinistra in Comune” e PD sull’aumento della tassa rifiuti.

“La destra è questa – continuano - da anni ripete come un disco rotto che il centrosinistra aumenta le tasse, ma nella realtà, quando si trova a governare, si mostra incapace di tagliare le spese o di produrre ricchezza e sa solo aumentare tasse e tariffe e inventarsi nuovi balzelli. D'altronde quella di Alghero è guidata da quel Mario Conoci che in campagna elettorale, quando era un semplice candidato sindaco, parlava di eliminare la tassa di soggiorno e che poi, da sindaco in carica, la tassa di soggiorno non solo non l'ha eliminata, ma, con incredibile faccia tosta, l’ha addirittura raddoppiata”.

“L'aumento della Tari, votato dalla maggioranza che sorregge Conoci, riguarderà sia le famiglie, che vedranno la tariffa crescere del 4-5%, sia le attività per le quali gli aumenti saranno invece tra l'8 e il 9% rispetto alla tariffa 2021”, spiegano i consiglieri di minoranza.

“La morale di questa decisione è che nel comune di Alghero spese inutili da tagliare ce ne sarebbero e non poche, ma è molto più facile andare a cercare i portafogli dei cittadini, i quali così continuano a vedersi aumentare tutto senza alcun proporzionale aumento dei servizi, che invece grazie a quelli di Bentornata Alghero continuano inesorabilmente a peggiorare”, concludono.