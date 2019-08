Candelieri ploaghesi: domani la terza uscita

La processione inizierà poco dopo le 18.00

Di: Antonio Caria

Si terrà domani la terza “essida” dei Candelieri di Ploaghe. Il tradizionale evento religioso avrà inizio dopo le 18.00, a conclusione della Santa Messa nella Chiesa parrocchiale di San Pietro.

La processione percorrerà le strade del paese fino a ricongiungersi coi due ceri dedicati a Gesù Bambino ed a San Pietro, portati da “Sos de Sutta”, i volontari che con fatica e abnegazione, ogni anno, fanno sì che la festosa tradizione possa essere attuata.

Nel punto in cui si incontreranno la processione e i candelieri ci sarà però una piacevole novità: L’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Carlo Sotgiu ha infatti fatto realizzare un murale raffigurante proprio i due ceri ploaghesi in uno spiazzo del corso Spano, a pochi metri dalla piazza principale dall’artista ploaghese Antonio Sanna.

“Un’opera finanziata – sottolineano gli amministratori – con i soldi delle indennità della giunta comunale, senza intaccare le casse comunali così come è stata realizzata la pietra all’ingresso del paese, i giochi del giardino della maternità e di via Galilei o la pietra che verrà posata prossimamente nell’ingresso da Chiaramonti. Ci teniamo, concludono, a ringraziare il signor Francesco Mulas per averci consentito di utilizzare la facciata del suo edificio”.

La giornata si concluderà alle ore 22.00 in piazza San Pietro, si terrà il Galà Internazionale del Folklore con gruppi provenienti da tutto il mondo.