Su Guventeddu. Il gruppo di minoranza: “Ruspa in spiaggia in pieno giorno tra i bagnanti”

“Consideriamo il fatto gravissimo e pericoloso per l’incolumità delle persone presenti”

Di: Antonio Caria

“Un’amara sorpresa per i bagnanti che questa mattina si sono riversati nella spiaggia di Su Guventeddu per sfuggire al caldo. La pulizia spiagge, da sempre prevista all’alba, oggi, 14 agosto, è stata infatti pianificata in pieno giorno costringendo i bagnanti, tra cui diversi bambini, ad assistere alle pericolose manovre della ruspa”.

È questa la denuncia dei Consiglieri di minoranza di Pula che aggiungono: “Consideriamo il fatto gravissimo e, soprattutto, pericoloso per l’incolumità delle persone presenti. La prossima volta i turisti sceglieranno sicuramente un’altra spiaggia”.