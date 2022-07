Cagliari. Frasi sui social contro polizia locale: denunciato 41enne

Nonostante la copertura del nickname, gli agenti sono riusciti a risalire all'identità di chi aveva digitato le offese

Di: Redazione Sardegna Live

Commenti pesanti a una notizia pubblicata nella pagina social di una testata giornalistica locale. L'articolo parlava dei controlli effettuati dalla Polizia locale a Cagliari e un 41enne nel dare la propria opinione su quanto successo non è riuscito a limitarsi: non solo parole ritenute diffamatorie, ma anche una frase che istigava a commettere reati contro gli appartenenti al corpo di polizia locale.

Esternazioni che hanno attirato l'attenzione degli agenti dell'Ufficio di Polizia Giudiziaria della Sezione P.G./Nucleo di Pronto Intervento. Dopo le indagini, nonostante la copertura del nickname, gli agenti sono riusciti a risalire all'identità di chi aveva digitato le offese. Il 41enne, residente in un Comune dell'hinterland di Cagliari, è stato denunciato per diffamazione aggravata, e per il reato di istigazione a delinquere.