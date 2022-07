Ventidue gli incendi divampati oggi in Sardegna

Mezzi aerei ad Ardauli, Bono, Serdiana, Paulilatino, Santu Lussurgiu, Serramanna, Ortacesus e Teulada

Di: Redazione Sardegna Live

Sono 22 gli incendi divampati nella giornata di oggi sul territorio regionale. Di questi, otto hanno richiesto oltre il lavoro delle squadre a terra, anche l’intervento di mezzi aerei del Corpo forestale.

In particolare, un rogo si è sviluppato in agro ad Ardauli, in località “Periferia centro abitato”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Neoneli, coadiuvata dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di FENOSU. Sono intervenute una squadra dell’Agenzia Forestas del cantiere di EFS - NEONELI - S'ISTEDDU, una squadra della Compagnia barracellare di Ardauli e una squadra dei VVF di Abbasanta. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 11:30.

Incendio in agro del Comune di Bono località “S'Istria”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Bono, coadiuvata dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del Cfva di Anela, Farcana, Ala' dei Sardi e Bosa e del super puma decollato da Fenosu. È intervento un canadair decollato dall'aeroporto di Olbia. Sono intervenute 1 squadra dell’Agenzia Forestas del cantiere di EFS - BONO - SANTU MATTEU, 1 squadra della Compagnia barracellare di Bono. L’incendio ha percorso una superficie di circa 30 ettari di bosco. Le operazioni di spegnimento sono ancora in atto.

Incendio in agro del Comune di Serdiana, in località “Sa gora e su lilla”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della stazione del corpo forestale di Dolianova , coadiuvata dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del Cfva di Villasalto, Marganai, pula e dal personale del Cfva GAUF Cagliari. sono intervenuti 2 veivoli della flotta nazionale. sono intervenute 1 squadra dell’agenzia Forestas del cantiere di EFS - Monastir - santa lucia ,1 squadre dei vvf di Cagliari e 1 squadra di volontari dell'associazione di vol - Sant'Andrea Frius -S.A.F. le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 18.00.

Incendio in agro del Comune di Paulilatino, in località “Funtana Crabone”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Ghilarza, coadiuvata dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di FENOSU. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 14:10.

Incendio in agro del Comune di Santu Lussurgiu, in località “Riu perda lada”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Seneghe , coadiuvata dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Fenosu, Sorgono, San Cosimo e dal personale del CFVA-GAUF di ORISTANO. E' intervenuto il canadair decollato da OLBIA. Sono intervenute 2 squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di EFS - SANTULUSSURGIU - CRASTU CARIAS e EFS - ABBASANTA - CENTRO SERVIZI LOS , 2 squadra delle Compagnie barracellari di SANTULUSSURGIU e BONARCADO e 1 squadre dei VVF di ORISTANO. L’incendio ha percorso aree boscate. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 18. Proseguono le operazioni di bonifica col personale e i mezzi a terra.

Incendio in agro del Comune di Serramanna, in località “Is Sinnigas”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di SANLURI , coadiuvata dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di VILLASALTO e MARGANAI. Sono intervenute 1 squadra delle Compagnia barracellare di SERRAMANNA, 1 squadra dei VVF di SERRENTI e 2 squadre di volontari delle associazioni di VOL - SERRENTI - ARCI, VOL - ASSEMINI - SOCCORSO ASSEMINI. Le operazioni di spegnimento sono ancora in atto.

Incendio in agro del Comune di Ortacesus località “Azienda di penta”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Senorbì, coadiuvata dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di PULA. Sono intervenute 1 squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di EFS - SENORBI' - CENTRO URBANO 1 squadra dei VVF e 1 squadre di volontari delle associazioni di VOL - SENORBI' - SANT'ISIDORO. Le operazioni di spegnimento sono ancora in atto.

Incendio in agro del Comune di Teulada, in località “s'arcu s'egua”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di TEULADA, coadiuvata dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di MARGANAI. E' intervenuto il SUPER PUMA decollato da FENOSU. Sono intervenute 1 squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di EFS - NUXIS - SA MARCHESA e 2 squadre di volontari delle associazioni di VOL - SANTADI - PROCIV e VOL - SANT'ANNA ARRESI - A.V.P.C. Le operazioni di spegnimento sono ancora in atto.