Ferragosto algherese: si intensificano i controlli per la sicurezza

Gli interventi sono portati avanti da Polizia Locale, Barracelli e Forze dell’ordine

Di: Antonio Caria

Polizia Locale, Barracelli in coordinamento con le forze dell'ordine intensificano i controlli in città, nelle spiagge e nelle pinete per i giorni più delicati dell'estate, in cui si fa più pressante l'afflusso di vacanzieri.

Una particolare attenzione è stata chiesta dal Sindaco Mario Conoci e da tutta la Giunta comunale a tutela delle aree più delicate: spiagge e pinete, dal Lido a Mugoni, passando per Maria Pia, .

Gli uomini saranno impegnati per prevenire gli attendamenti, la sosta in pineta, la sosta nelle zone di rispetto e negli arenili, il divieto di accensione di falò in spiaggia, l'abbandono di rifiuto fuori dalle oasi ecologiche.

La compagnia barracellare garantirà per tutta la settimana turni continuativi anche notturni. Posizionate inoltre le "foto trappole" per il contrasto dell'abbandono dei rifiuti sia in città che nelle aree ecologiche esterne.

L’obiettivo è quello di garantire il trascorrere delle giornate di ferragosto nel rispetto delle regole e nel rispetto dell'ambiente da parte di tutti. Per la serata di Ferragosto, l'invito è rivolto agli automobilisti, è preferibile muoversi a piedi e lasciare l'auto a casa per recarsi nell'aera portuale dove è previsto lo spettacolo pirotecnico.