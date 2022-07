Incendi. Santu Lussurgiu nuovamente nella morsa del fuoco. Il sindaco: “Torna l’incubo”

"Non ha avuto manco la decenza di attendere il nefasto anniversario"

Di: Redazione Sardegna Live

“Non ha avuto manco la decenza di attendere il nefasto anniversario. Il fuoco si è manifestato nuovamente nel nostro territorio. Torna l’incubo e con esso la terribile constatazione della malvagità e meschinità della mano dell’uomo, che trova soddisfazione nel fare del male agli altri”. A dirlo con amarezza è il sindaco di Santu Lussurgiu, Diego Loi.

“Le fiamme ora paiono sotto controllo – fa sapere - ringrazio per il tempestivo intervento e impegno tutte le forze umane, mezzi a terra ed aerei in campo”.

Il primo cittadino avvisa: “Un avvertimento, lo dico a chiare lettere sin d’ora, sperando che sia innanzitutto un modo per esorcizzare il terrore di un film già visto: bonifiche, bonifiche e bonifiche”.

A fine luglio 2021 un gigantesco rogo aveva devastato il Montiferru. “Con questo incendio – aveva detto il sindaco Loi a luglio scorso - sono stati cancellati anni, decenni, secoli di storia. Da soli non ce la possiamo fare, abbiamo necessità del sostegno di tutti. Abbiamo bisogno di rinascere, non vogliamo chiuderci in un atteggiamento di commiserazione. Abbiamo bisogno di recuperare energie in questi giorni perché ci sono state bruciate anche quelle. C’è stata bruciata l’anima. Ci riprenderemo e in questo senso dovremo lavorare intensamente per ridare una prospettiva al territorio”.