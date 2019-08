Estate sicura, rafforzato il numero di agenti e pattuglie della Polizia di Stato

In conferenza stampa il funzionario della Squadra Mobile Michele Mecca e il capo di Gabinetto della Questura Domenico Chierico

Di: Alessandro Congia

Estate sicura, non solo nei centri abitati dell'hinterland cagliaritano ma anche nelle zone costiere e balneari, con un apparato collaudato in Prefettura con la pianificazione e metodo preventivo rafforzati da uomini e mezzi.

In particolare, oltre alle Volanti, in aggiunta ci sono come sempre anche gli agenti della Mobile, Reparto Prevenzione del Crimine in appoggio da Abbasanta, gli equipaggi dei commissariati di Quartu, Carbonia e Iglesias, oltre a PolStrada, PolFer e PolAria.

Come confermato dal dottor Domenico Chierico e dal dottor Michele Mecca, (nella foto), l'obiettivo delle forze dell'ordine è di presenziare non solo i punti sensibili delle città ma anche proseguire nell'attività di repressione reati predatori e spaccio.

Nelle prime 3 settimane di luglio ad esempio, sono state identificate 390 persone, controllati 164 veicoli, sequestrati oltre 6 kg. di droga, arrestate 15 persone e denunciati 10 soggetti. Attività che proseguiranno anche nelle prossime settimane.