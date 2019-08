Giovane 27enne colpito con un pugno al volto finisce in ospedale, è caccia all’aggressore

Sul posto i militari del 112 che indagano per ricostruire le dinamiche del grave episodio

Di: Alessandro Congia

Nella scorsa notte, a Tortolì, presso il locale Basaura Beach, i militari della stazione di Villagrande Strisaili e Tortolì, sono intervenuti dopo una chiamata pervenuta al 112 che segnalava un ragazzo a terra a seguito di una lite. Il giovane, 27enne, originario di Girasole, sarebbe stato colpito con un violento pugno e cadendo a terra, avrebbe sbattuto violentemente il capo.

Sul posto sono è intervenuta un'autoambulanza che ha trasportato il ferito presso il pronto soccorso dell' ospedale di Lanusei. Successivamente, a causa dell'ematoma celebrale, il giovane è stato ricoverato all'ospedale San Francesco di Nuoro, presso il reparto di neurochirurgia, per essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. La prognosi per il momento è riservata. L'autore del gesto è in fase di identificazione da parte dei Carabinieri.