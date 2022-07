Gonnosfanadiga. Vendevano di sacchi di pellet a prezzi convenienti, ma era una truffa

Vittima un 54enne. Il prodotto non è mai giunto in Sardegna

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri a Gonnosfanadiga i Carabinieri hanno denunciato per truffa aggravata due persone. Si tratta di un 54enne e di una 22enne di Crotone. I due tramite un social network avevano pubblicizzato la vendita di sacchi di pellet a prezzi particolarmente convenienti, in un periodo in cui tale prodotto ha aumentato esponenzialmente il proprio valore in ragione del previsto aumento dei costi dell'energia per quest' inverno.

Un 54enne di Gonnosfanadiga aveva voluto cogliere l'occasione, pagando la somma di 320 euro per realizzare una prima provvista del particolare combustibile. Il pagamento era avvenuto tramite ricarica di una carta Postepay Evolution ma il prodotto non è mai giunto in Sardegna. Resosi conto di essere stato raggirato, l'uomo si era rivolto ai carabinieri che, tramite un'accurata indagine, con l'ausilio anche dell'istituto bancario dal quale il bonifico era partito e la collaborazione dell'amministrazione delle poste, sono riusciti ad individuare gli autori della truffa che sicuramente avranno un processo a Cagliari.